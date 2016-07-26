立法會三讀通過禁售電子和加熱煙 陳肇始否認剝奪選擇權

立法會三讀通過《2019年吸煙(公眾衛生)(修訂)條例草案》，全面禁止進口和銷售電子煙及加熱煙。

食物及衞生局長陳肇始認為，修例可加強保障公眾健康，並批評市面上的新型煙草產品，以時尚美觀包裝、危害較少作為賣點，吸引年輕人接觸香煙，認為目前本港的法例未能趕上煙草產品的快速發展，必須修例防止有害的煙草產品植根香港市場。陳肇始強調，加熱煙對人體影響較少的說法實屬謬誤，而且不同意禁售加熱煙等同剝奪市民選擇權，政府的控煙政策必須從市民個人及社會整體利益層面出發。

提修正案遭否決 邵家輝投反對

自由黨邵家輝早前提出修正案，要求將全面禁售電子和加熱煙，改為規管下出售，最終在政府反對下在法案委員會遭否決。立法會最終以32票贊成、3票反對和2票棄權下三讀通過草案，投下反對的便是邵家輝，以及同黨的易志明，和建制派謝偉俊。

旅遊業關注團體感失望

旅遊業從業員關注規管加熱煙連線對通過草案感到極度失望，認為一刀切禁止加熱煙將會進一步打擊正陷寒冬的本港旅遊業，更難復甦。關注組重申，現時全球約有超過1,000萬煙民轉用加熱煙，已有逾66個國家或地區，包括日本、韓國、英國、法國、意大利、美國、加拿大等，基於科學數據讓加熱煙合法進入市場。

關住組質疑，全面禁止加熱煙，對全球正在使用加熱煙的旅客不單帶來不便，並將會因為考慮入境香港有可能被檢控，或要被迫轉回吸食傳統煙，而很大機會放棄到香港旅遊，進一步急挫本港旅遊業復甦速度，並影響香港旅遊之都美譽。

煙草事務協會批加劇黑市助長走私

煙草事務協會同樣對草案三讀通過表示極度失望及遺憾，指「全禁方案」只會剝削60多萬名成年吸煙人士選擇較低風險另類吸煙產品的自由，也會加劇黑市活動、助長走私活動更猖獗，批評食物及衞生局一意孤行、不理社會各方意見，以非科學非理性式處理另類吸煙產品，堅持一刀切全禁電子煙及加熱煙。協會重申，另類吸煙產品雖然不是無風險的，但如加熱煙同樣是煙草產品，透過不燃燒但加熱方式大幅減低有害物質排放，對於繼續吸煙的成年人來說是更佳的替代品選擇，在降低吸煙率方面起到一定作用。

協會促請政府，應以務實和科學為本的方式制訂另類吸煙產品政策，以規管取代全禁，認為只要透過煙草產品的規管框架，嚴格執行監管吸煙產品，既能杜絕未成年人士接觸另類吸煙產品，也同時確保吸煙人士的選擇自由。

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