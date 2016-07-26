立法會擬准遙距開會 缺席致流會須扣薪下周三首讀

政府擬修訂《2021年立法會(紀律制裁及遙距會議)(雜項修訂)條例草案》，今日刊憲。草案列明，准許立法會會議在特殊情況下遙距進行，並就沒有合理解釋下缺席會議而導致流會的議員，作出財務處分。草案將於下周三(9月1日)在立法會首讀。

草案訂明，可授權立法會會議或委員會於指定時間內，按照議事規則，藉立法會決定的虛擬、數碼或電子方式遙距進行。而就缺席罰款，草案訂明議員缺席會議，導致出席人數不足法定人數須休會，而立法會主席不信納議員因合理原因而缺席，便須罰款，有關款項將由立法會釐定，及從議員薪酬扣除。

港府：修例有助阻「拉布」

政府發言人支持有關建議，認為有望減少立法會議員作出極不檢點行為的情況，以及阻止濫用點算人數以達到「拉布」目的，從而維持立法會的效率及莊嚴，並恢復立法會的理性討論。在相關法例修訂獲通過後，立法會將會在《議事規則》中，訂明進行遙距會議的詳細程序及其他相關事項，例如法定人數、表決程序及其他技術事宜。

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