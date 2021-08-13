立法會擬申11.7億元擴建大樓 料2025年中竣工

在新選舉制度下，立法會議席由70席增加至90席。立法會行管會主席梁君彥透露，將會申請11.7億元擴建立法會大樓，包括在現址加建四層，以及在1樓三角區域加建10層。

梁君彥表示，會於本月25日向工務小組委員會提出撥款申請，若獲同意，便會在9月10日向財務委員會申請撥款。工程最快在明年年中展開，預計在2025年‍中前完成。施工期間，立法會仍會於會期內繼續維持運作，故此在工程管理上會盡量減低對立法會運作的影響，尤其是產生噪音的工程，會安排在晚間、公眾假期及休會期間進行。

至於過渡安排，梁君彥稱，政府已租用毗鄰的中信大廈3層給立法會使用，包括秘書處職員、45位議員及其職員。按一貫做法，租金將由政府和業主商討和承擔，以商業原則定價，立法會將象徵式向政府繳交1元租金。

候選人協商做法正常

選委會選舉提名期完結，不少界別的參選人與席位數目相同。梁君彥認為，界別内協商由誰人參選，屬於正常做法，不會擔心缺乏競爭。

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