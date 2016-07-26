強積金｜立法會通過修例草案 受託人須用「積金易」系統

立法會三讀通過強積金修訂條例草案，規定強積金受託人必須使用「積金易」系統。

許正宇料首兩年過渡期行政費減三成

財經事務及庫務局長許正宇表示，今次修例是為強積金電子平台「積金易」的推展，提供穩固的法律基礎及減省行政成本，政府將刊憲規定強積金受託人必須使用「積金易」系統，各受託人未來收取的行政費亦不得高於「積金易」平台的收費，推行「積金易」後，估計首兩年過渡期强積金行政費可下跌三成，往後收費會穩步下調，運作10年後平均行政費會較現時減少超過一半。

在會上，所有發言的議員均表示支持修訂，條例草案的法案委員會主席黃定光指，強積金「收費高、回報低」的問題一直都為人咎病，相信推行「積金易」有助降低行政費，期望積金局進一步研究減低強積金收費，並提高回報率；建測規園界議員謝偉銓說，不少市民對強積金的印象都不好，甚至有人形容是「強迫金」，今次修訂有助提高強積金的透明度，讓市民能夠更簡單快捷查閱、比較和轉換不同的強積金計劃。

陸頌雄促推強積金「全自由行」

工聯會議員陸頌雄亦支持修例，同時認為現時只是推行強積金「半自由行」並不足夠，促請政府推行「全自由行」，讓僱主亦可以靈活選擇哪一個強積金受託人，激發強積金市場開放和競爭，從而減低行收費。

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