立法會通過訂立規淫罪 改圖移花接木同屬刑事

立法會通過修訂《刑事罪行條例》，訂立「窺淫罪」及「未經同意下拍攝或發布私密影象」的新罪行，政府同時提出多項修正案，包括涵蓋移花接木的影象，即改圖將某人的臉部移至色情照片。根據條例，一經定罪，可處監禁5年。

新訂的規淫罪訂明，如任何人在未經同意下，暗中觀察或拍攝某人，而對方身處的地方按理會被預期會裸露、露出私密部位或進行私密作為，即屬違法。

法庭可下令移除影象

至於未經同意下拍攝或發布私密影象則訂明，任何人如未經同意下，在某人衣服下方或外衣的開口或間隙，觀察或拍攝該人的私密部位，即屬違法；而發放偷拍的性影象，或者受害人同意拍攝但沒有同意發放的私密影象，同屬違法行為。另外，條例加入處置令，賦權裁判官可下令被告或任何人移除、刪除或銷毀涉及相關刑事法律程序的私密影象。

葛珮帆稱曾被移花接木

保安局長鄧炳強於立法會上表示，修例目的為向公眾發出清晰訊息，表達作出偷拍等行為有嚴重後果。法案委員會主席、民建聯葛珮帆表示歡迎，並提到曾有人將她的頭象移至色情照片，認為現今科技發達，容易製作象真度極高的影象，令當事人聲譽受損，因此亦歡迎政府修正案。