立法會通過引入非本地培訓醫生法案

立法會在39票贊成、1票反對下，大比數通過引入合資格非本地培訓醫生免試來港執業的草案。修例後，在指定院校畢業的海外培訓醫生，在公營醫療機構工作5年，並符合特定條件後，可免試執業，在海外讀醫的港人亦可申請回港實習及考試，至於非港人的專科醫生亦可循特別註冊途徑申請來港。

陳沛然憂港醫療水平下降 陳肇始：不降低醫生質素

一投反對票的醫學界陳沛然批評政府專制，未有考慮業界的訴求，破壞業界行之有效的考試制度及程序公義，強調業界反對修例非為自身利益，而是擔心本港醫療水平下降。

食物及衛生局長陳肇始回應指，政府非常關心醫生的質素，提出修例並非要取代現時的醫生執業試制度，而是開闢新途徑讓合資格的非本地醫生來港執業，海外醫生需要符合多項條件，受多重監管，不會降低醫生質素。

她又指，當局同時會透過多項措施紓緩公營醫療系統的壓力，包括增加基建、推動基層醫療等，而且當局會爭取在月底公布法定特別註冊委員會的成員名單，並在下個月召開首次會議。

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