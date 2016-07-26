立法會通過電影檢查條例修訂 檢查員須考慮影片是否不利國安

立法會三讀通過《2021年電影檢查(修訂)條例草案》，以收緊電影規管制度，包括規定檢查員須考慮影片上映是否會不利於國家安全，同時賦權政務司長，如果認為上映的電影不利於國家安全，可以指示電影檢查監督撤銷就該影片已發出的准許證明等。

商務及經濟發展局長邱騰華稱，修例的目的是為了完善電影管理制，以有效防範及制止任何危險國家安全的行為，強調今次修例不會影響電影業界的正常運作，因為當局相信絕大多數電影不會涉國家安全考慮，而清楚訂明法例要求，有助電影業有所依從，不會誤闖「紅線」。

邱騰華：是否延伸至互聯網須慎研

對於有意見認為修例應規管互聯網上的影片，邱騰華說，今次修例只適用於符合上映定義的影片，是否延伸至互聯網，需要小心研究，如加入網絡規管，將超越修例原意及範圍，亦涉及其他政策、科技、執法等考慮，要更長時間研究。

然而，資深電影人、香港電影工作者總會發言人田啟文曾表示，大多數電影的題材屬於虛構，影片內容的拍攝動機可以有不同的演繹，擔心在《港區國安法》出台下，創作人有機會不知覺下誤墮法網。

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