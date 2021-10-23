立法會選舉｜12月19日舉行沿用電子派票 竹篙灣檢疫中心首設票站

立法會換屆選舉將於12月19日舉行，候選人提名期由本周六起至下月12日。選舉管理委員會今公布選舉指引，除了如選委會選舉一樣，包括繼續沿用電子派票、縮短投票時間至早上8時半至晚上10時半外，亦在首次在竹篙灣檢疫中心設立票站，供接受強檢人士投票等，惟正接受居家隔離或指定檢疫酒店隔離人士，就未獲提供特別投票安排。

全港設逾620個投票站

票站方面，選舉事務處計劃在全港10個選區設立超過620個一般投票站，亦會在會展設立一個選委會界別投票站，供該界別選民同時投下選委會界別、地方選區及功能界別選票。考慮到選委會界別採用「全票制」，為免選民誤選多於或少於40人而導致選票無效，選委會界別投票站內將提供光學標記閱讀機，供選民檢查選票上所選取的候選人是否40名。

投票時間改為由上午8時30分至晚上10時30分，較以往少1小時，而設於懲教署院內的票站，則維持至上午9時至下午4時。選管會主席馮驊解釋，因爲今次選舉採用電子選民登記冊及其他改善措施，時間改動是為讓票站工作人員有更多時間對相關設備進行最後檢查。

設關愛隊供兩條隊伍候票

此外，立法會選舉將繼續設立關愛隊，屆時票站將設立兩條隊伍，一條供有需要人士(即年滿70歲人士、因身體狀況而難以長時間站立者及孕婦)，另一條則供其他一般人士使用。票站內亦備有座椅，供有需要人士坐下休息，之後才到隊伍輪候領取選票。

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