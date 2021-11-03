立法會選舉｜「港漂」政團參選新界北 831太子站經理：盼讓港變更好

中央修改香港選舉制度，新一屆立法會選舉下月舉行，提名期進入第五日。由多名內地「港漂」為骨幹的新政團「香港新方向」，宣布派出執委、現職為工程師的張欣宇出戰新界北地區直選。張欣宇為前年831事件的港鐵太子站經理。他表示，已獲得足夠的選委提名，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、港鐵行政總裁金澤培、港交所前行政總裁李小加等，他是出於使命感參選，希望有能力的人讓香港變得更好。

稱去標籤化 無與建制派協調

被問及自己屬於哪個政治光譜，張欣宇指，該政團不是代表某個小圈子或群體的利益，而是考慮香港整體未來利益，強調要「去標籤化」，又說組織是由一班有心人自主創立，事前並無與其他建制派協調。

十餘歲來港求學 早視香港為家

至於在太子831事件後，時任經理的張欣宇遭網民發現為內地人，他及後在社交媒體發文，澄清自己的祖籍為上海，生於內地，十餘歲來港求學，但早已視香港為家。他又指，當時自己在不違反公司政策的空間下，用最大誠意向乘客解釋和溝通，得到乘客諒解後則感到一切都值得，並稱「香港人，不是暴徒。」

張欣宇提出9大政綱，包括居住正義、告別職居分離，理順交通網絡和低碳經濟等。

新界北選區暫時只得張欣宇報名參選。

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