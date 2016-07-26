立法會選舉｜何君堯轉戰選委界 五度落敗方國珊決定不參選

新一屆立法會選舉提名期本周五結束，繼續有人報名參選。

其中在上屆區議會選舉中落敗的何君堯，轉戰立法會選委會界別，不選地區直選，並在社交網站公布有關參選消息。

此外，「醫護誠信同行」主席林哲玄報名參選醫療衛生界，他說本港基層不能在合理時間內得到適切的治療，是制度的問題，而非單純的人手問題，如果當選，首要工作是推動醫療重回社區，讓醫院專責專科工作，其餘較穩定的病人則改由社區的家庭醫生跟進，以完善社區醫療網絡系統。

方國珊：家人離世很大打擊

至於5次參選立法會均落敗的西貢區議員方國珊原本有意再參選，她說考慮後決定不參選，將推薦另一人出選新界東南地方選區。她說：「哪吒是天不怕地不怕，但是原來生離死別、家人離世對我是很大打擊，近日我媽媽經常進出醫院，她90歲了，一個人選舉可以有無限次，但母親只有一個，我忍痛作出安排，在暫時未來一屆，我希望能推薦資深社工、在我身邊的林素蔚。」

截至昨日，醫療衛生界別有2人報名參選，新界東南地方選區亦有2人報名，選委會界別則有43人報名參選，當中亦有候選人由以往地區直選，轉戰選委會界別，包括經民聯梁美芬、民建聯葛珮帆、工聯會麥美娟等。

至於最新參選今屆立法會選舉人士，詳情可參考《2021年立法會換屆選舉》。

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