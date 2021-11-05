立法會選舉｜再多16人報名參選 葛珮帆麥美娟等轉戰選委會界別

新一屆立法會選舉提名期進入第七日，今日再接獲16份提名表格，至今累計接獲97份提名表格。

今日多人報名參選選委會界別，包括民建聯張國鈞、葛珮帆、陳凱榮及郭玲麗；工聯會黃國健、麥美娟、陸頌雄及蔡永強；前立法會議員陳凱欣在食物及衞生局前局長高永文陪同下報名參選；現任體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國亦轉戰選委會界別；而在功能界別方面，建制派「班長」廖長江競逐連任參選商界(第二)界別。

選委會界別至今有39人參選

選舉委員會界別今日接獲的提名表格數目為11份，至今累計數目為39份，而新一屆立法會提名期本月12日結束，議席會增至90席，包括選舉委員會界別40席、功能界別30席及地方選區20席，投票日為12月19日。

至於其他參選今屆立法會選舉人士，詳情可參考《2021年立法會換屆選舉》。

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