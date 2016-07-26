立法會選舉｜哭訴攞唔到提名 陳玉娥：天天乞票好慘

中央修改香港選舉制度，要求「愛國者治港」，選舉候選人要在選委會5大界別中均取得提名票，並要通過資格審查，方可「入閘」參選。現時，立法會選舉提名期已進入倒數前3日，曾兩度參選立法會選舉的陳玉娥今日舉行記者會「告急」，她哭訴指已有足夠新界北選民提名，但仍未獲足夠選委提名「入閘」，表示「五大界別啲人我都唔識嘅，你又要提名我唔知點攞，咁仲唔係障礙係咩？根本就攞唔到」，又說選委「電話又無、電郵又無，如何聯絡到？」

指選委無電話電郵無法聯絡

「我真的覺得自己好慘，天天乞叫(票)、呼叫，都是無人理我。」陳玉娥在記者會上哭訴指，自己「想服務香港市民及政府」，但未知是否背景問題，「我都唔知點解自己咁淒涼……」她說，新選制下要獲五大界別選委提名，「有個界別根本無人識」，她已嘗試尋找選委聯絡方法亦不果，「電話又無、電郵又無，點搵？」她更稱，從報章得知，有參選人獲建制派人士牽綫，就取到提名，希望同樣事情能發生在自己身上，更指「可不可以有大哥大幫幫手？」

「無人介紹根本攞唔到票」

被問到新的選舉制度會否阻礙參選，陳玉娥坦言：「對我來講就係」，反問部分選委她並不認識，當然是一種阻礙，認為「無人介紹根本攞唔到(票)」。她形容，自己現時只能「企喺閘外面，東張西望囉，等運到」，情況悽涼。

陳玉娥擔任愛中港青年文化社團聯會創會副主席，過去曾表示「CY(前特首梁振英)好完美」，她又曾在2018年立法會選舉中，大讚特首林鄭月娥，「同 CY 一樣，好完美，都係好有魄力的人。」

陳玉娥打算參選新界北選區，該區目前有民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑，及昔日「831」港鐵太子站經理、「香港新方向」劉欣宇報名。

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