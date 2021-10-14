立法會選舉｜對民主黨不參選感可惜？羅致光：感覺唔強烈

下屆立法會選舉年底舉行，民主黨內提名期無人報名，民主黨將不會派員參選。前民主黨員、勞工及福利局長羅致光表示，民主黨拒絕參選是集體決定，難評做法是否「聰明」，但被問到對此有否感到可惜時，他坦言「感覺唔強烈」。

羅致光今早(15日)出席商台節目時提到，民主黨內對參選與否、未來定位及發展均各持己見，他認為民主黨需要考慮的不應只是下屆是否參選，而是整體發展路向，「今年唔選，咁下一屆選唔選呢？係咪代表以後都唔選呢？」對於有聲音質疑民主黨即使參選都會遭取消資格，羅致光認為估計DQ與否屬於主觀判斷，又質疑拒絕參選反映的是對立法會的價值取向，「如果係覺得重要嘅，即使成功機會唔高都會去嘗試」。

羅致光重申，自己已脫離民主黨超過四年，認為民主黨一直愛國愛港，又形容自己以往放在民主黨的時間「相當多」，但已經是過去的事。他又坦言，出任局長後不曾邀請民主黨員擔任副局長或政治助理等要職，其任內兩位副局長分別來自民建聯和工聯會，是考慮到自己的背景，認為可作為補充作用。

不存在港大「容不下」國殤之柱

被問到港大要求支聯會移走擺在校內的「國殤之柱」，是否等於已「容不下」該座雕塑，曾任港大社工及社會行政學系教授的羅致光坦言「冇諗過呢個問題」，但認為不存在容不下，「所有嘢都有來有去，有就有，冇就冇」，認為港大應自行決定。對於國殤之柱是否對港大構成風險，他則「我唔知喎」。

強積金強制轉年金僅屬「錯覺」

被問到當局有意將強積金強制轉為年金，羅致光澄清有關說法只是「錯覺」，並解釋指當時的說法為考慮如何將年金制度與強積金銜接，包括鼓勵更多人購買或強制轉換，但部分報道標題只提及強制的選項，便產生有關錯覺。他指，市民只要想想，便會知道強制將強積金轉換成年金是不可行，港人絕對不會接受，並重申看不到強制轉換是合理的選擇。

相關新聞：