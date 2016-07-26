立法會選舉｜廉署拘3人涉煽投白票 許智峯籲停轉載帖文

廉政公署昨日拘捕2男1女，指3人涉嫌於互聯網轉載貼文，呼籲市民在下月舉行的立法會選舉中投白票，涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。有報道指，涉案的為流亡海外的前立法會議員許智峯，上月底在fb發布有關「如水計劃」的貼文。許智峯昨晚在fb回應事件，批評有關做法「可恥」，呼籲公眾停止在社交媒體轉載有關帖文。

許智峯在fb轉貼廉署拘捕3人的新聞，指「政權無理濫捕，做法極其可恥」，而由於「當局開始搜捕市民」，他呼籲市民應停止公開轉載相關內容，以保障自身安全，並以hashtag強調自己的主張「均是合法權利」。

鄧炳強早前點名批評許智峯

政府早前修訂《選舉(舞弊及非法行為)條例》，加入「在選舉期間藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票」等罪行。流亡澳洲的前立法會議員許智峯上月在fb發表貼文，廉署隨即發聲明，指留意到有人在網上呼籲市民投白票，強調屬於違法行動。保安局長鄧炳強早前點名批評許智峯，指有關行為涉嫌違反《港區國安法》，又形容許智峯是「公然走佬」的「攬炒」破壞分子，認為他「叫人衝、自己鬆」，「行為卑劣」。

相關新聞：