立法會選舉｜拒評夏寶龍南下協調 林鄭：料中央關心港選舉公平公正

特首林鄭月娥出席行政會議前，被問到港澳辦主任夏寶龍據報南下深圳，為建制派出戰年底立法會選舉名單拍板，她說自己「唔可以評論，因為是傳聞」，但指中央既然完善香港選舉制度的重大舉措，所以中央當然好關注及好關心落實完善香港選舉制度後有否出現問題，但林鄭月娥強調任何公開選舉都要做到公平、公正、誠實和廉潔，她相信如果中央關心都是這個出發點。

指立法會選舉改制後參政機會更多

林鄭月娥續指，今次立法會換屆選舉是中央修改香港選舉制度後三場選舉中最大規模，議席擴大至90席，增加選委會版塊，令參政機會更多，她相信除了保障愛國者治港，亦能提升政府管治效能，呼籲有志有抱負、認為香港管治有提升空間的人積極參與選舉，亦呼籲選民踴躍投票。她又說，已責成選管會切實改善立法會選舉投票日的安排，避免再出現選委會選舉的失效情況。

近日，有傳媒引述可靠消息，指港澳辦主任、中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍將於周日南下深圳，聽取相關工作單位匯報12月香港立法會選舉部署，為建制派出戰名單拍板，其中將影響有多少民主派人士可入閘參選。

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