Am730
Am730
Am730
Am730
News
立法會選舉｜拒評夏寶龍南下協調　林鄭：料中央關心港選舉公平公正
2 小時前
#Hashtags
立法會選舉夏寶龍林鄭月娥特首香港選舉
立法會選舉｜拒評夏寶龍南下協調　林鄭：料中央關心港選舉公平公正
news-images
林鄭月娥不評論夏寶龍南下協調香港立法會選舉屬，但認為中央既然完善香港選舉制度，當然好關心落實後有否出現問題。(左：新聞截圖；右：資料圖片)

特首林鄭月娥出席行政會議前，被問到港澳辦主任夏寶龍據報南下深圳，為建制派出戰年底立法會選舉名單拍板，她說自己「唔可以評論，因為是傳聞」，但指中央既然完善香港選舉制度的重大舉措，所以中央當然好關注及好關心落實完善香港選舉制度後有否出現問題，但林鄭月娥強調任何公開選舉都要做到公平、公正、誠實和廉潔，她相信如果中央關心都是這個出發點。

指立法會選舉改制後參政機會更多

林鄭月娥續指，今次立法會換屆選舉是中央修改香港選舉制度後三場選舉中最大規模，議席擴大至90席，增加選委會版塊，令參政機會更多，她相信除了保障愛國者治港，亦能提升政府管治效能，呼籲有志有抱負、認為香港管治有提升空間的人積極參與選舉，亦呼籲選民踴躍投票。她又說，已責成選管會切實改善立法會選舉投票日的安排，避免再出現選委會選舉的失效情況。

近日，有傳媒引述可靠消息，指港澳辦主任、中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍將於周日南下深圳，聽取相關工作單位匯報12月香港立法會選舉部署，為建制派出戰名單拍板，其中將影響有多少民主派人士可入閘參選。

相關新聞：

新冠肺炎｜林鄭：暫未有與內地通關具體日子　稍後公布取消大部分豁免檢疫群組

立法會選舉｜12月19日舉行沿用電子派票　竹篙灣檢疫中心首設票站

立法會選舉｜研究票站須否用安心出行 馮驊拒評身穿「香港加油」投票

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/立法會選舉｜拒評夏寶龍南下協調　林鄭：料中央關心港選舉公平公正-290180
#Hashtags
立法會選舉夏寶龍林鄭月娥特首香港選舉
Am730

諾貝爾獎得主真鍋淑郎獲加封勳章　《高達》作者列入文化功勞者

新冠疫苗｜崔俊明：5至11歲有效性達91%　須重新採購兒童版復必泰

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
諾貝爾獎得主真鍋淑郎獲加封勳章　《高達》作者列入文化功勞者
Am730
Am730
新冠疫苗｜崔俊明：5至11歲有效性達91%　須重新採購兒童版復必泰
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多