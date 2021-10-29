立法會選舉｜提名期展開 廉署：嚴正打擊呼籲投白票行為

立法會換屆選舉提名期今日展開，地方直選、功能界別及新增的選舉委員會界別，均有參選人在首日報名，大部分來自建制派政黨成員，亦有無黨派人士。

立法會換屆選舉提名期至11月12日結束，12月19日投票。新一屆立法會將增至90席，選舉委員會界別佔40席、功能界別30席、地方選區20席。

廉署：煽惑他人投白票或不投票即屬違法

廉政公署發聲明，留意到有人在互聯網呼籲市民於立法會換屆選舉中投白票，廉署強調必定會嚴正執法，打擊操控或破壞選舉的行為，並要求相關社交媒體平台或網站移除違法內容。

廉署提醒市民，任何人在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，會干犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》，最高可判處監禁3年及罰款20萬元。

廉署表示，根據《條例》，公開活動包括向公眾作出的任何形式的通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出，提醒市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容。

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