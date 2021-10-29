Am730
Am730
Am730
Am730
News
立法會選舉｜提名期展開 廉署：嚴正打擊呼籲投白票行為
2 小時前
#Hashtags
立法會選舉提名期廉署白票
立法會選舉｜提名期展開 廉署：嚴正打擊呼籲投白票行為
news-images
立法會選舉提名期展開，廉署：嚴正打擊呼籲投白票行為。(資料圖片)

立法會換屆選舉提名期今日展開，地方直選、功能界別及新增的選舉委員會界別，均有參選人在首日報名，大部分來自建制派政黨成員，亦有無黨派人士。

立法會換屆選舉提名期至11月12日結束，12月19日投票。新一屆立法會將增至90席，選舉委員會界別佔40席、功能界別30席、地方選區20席。

news-images
廉署：煽惑他人投白票或不投票即屬違法。(資料圖片)

廉署：煽惑他人投白票或不投票即屬違法

廉政公署發聲明，留意到有人在互聯網呼籲市民於立法會換屆選舉中投白票，廉署強調必定會嚴正執法，打擊操控或破壞選舉的行為，並要求相關社交媒體平台或網站移除違法內容。

廉署提醒市民，任何人在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，會干犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》，最高可判處監禁3年及罰款20萬元。

廉署表示，根據《條例》，公開活動包括向公眾作出的任何形式的通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出，提醒市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容。

相關新聞：

稱議會回歸理性成績不負民望　梁君彥：立法會終於撥開雲霧見青天

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/立法會選舉｜提名期展開-廉署：嚴正打擊呼籲投白票行為-290854
#Hashtags
立法會選舉提名期廉署白票
Am730

世衞下屆總幹事譚德塞成唯一候選人 提名不包中美俄

英女王｜英女王接受醫生建議 至少休養兩星期

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
世衞下屆總幹事譚德塞成唯一候選人 提名不包中美俄
Am730
Am730
英女王｜英女王接受醫生建議 至少休養兩星期
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多