立法會選舉｜曾稱投票率低或因選民放心唔投 譚耀宗今改料投票率不會很低

立法會選舉提名期今日結束，昨日表示「投票率低是因為大家放心不出來投票」的全國人大常委譚耀宗今日表示，今屆立法會選舉參選人多元化，相信投票率不會太低。

指因參選人多元化不存在清一色

譚耀宗指，一早預期立法會選舉應該會是多元化，參選人有很多不同背景、不同人士參加，目前情況看來也是這樣，因此並不存在清一色，相信投票率不會很低，亦相信市民有考量是否出來行使權利。

立法會選舉將於下月19日投票，新制度下選民投票意欲備受關注。全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛撰文推算今次選舉地區直選投票率只會有兩成幾。全國人大常委譚耀宗接受傳媒查詢時，認為在比較平和、理性的環境下，投票率與張志剛分析相若並不出奇，又說投票率低或出於選民認同一眾候選人，因而毋須特意投票，「大家都無問題、認同，咪好放心唔出嚟(投票)囉。」

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