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立法會選舉｜李家超：候選人資審結果本月26日或之前公布
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立法會選舉李家超政務司長資格審查委員會資審會
立法會選舉｜李家超：候選人資審結果本月26日或之前公布
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李家超表示，立法會候選人資格審查結果將於本月26日或之前公布。(政務司長網誌圖)

新一屆立法會選舉接受提名。政務司長李家超發表網誌，表示在下星期五立法會換屆選舉提名期結束後，由他擔任主席的資格審查委員會會隨即展開工作，審查並確認候選人的資格，就候選人是否符合真誠擁護《基本法》、真誠效忠香港特區的法定要求和條件作出決定，會在11月26日或之前公布。

籲選民履行公民責任踴躍投票

李家超又在網誌指，過往幾年立法會亂象頻生，窒礙政府施政，破壞「一國兩制」成功落實，但可喜是隨著「攬炒」香港，背叛香港利益的議員離開議會，並通過完善選舉制度的法案，可確保立法會回復正軌。他指，12月19日舉行的立法會選舉至為重要，鼓勵有才能、有志從政和服務市民的人積極參選，並呼籲選民履行公民責任踴躍投票，特區政府正全力做準備，有信心選舉可以順利舉行。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/立法會選舉｜李家超：候選人資審結果本月26日或之前公布-291844
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