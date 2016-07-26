立法會選舉｜李華明：民主黨應參選 惟自己絕不參選

中央修改香港選舉制度，落實「愛國者治港」，民主黨周日大會會否決定參選立法會成為關注。昨日表示如果民主黨不參選就不應存在的創黨成員李華明，今日再在電台節目表示，民主黨應該派人參選，但他自己已一把年紀，早已交棒，他個人絕對不會參選。

李華明指，政黨是應該參選，不參選就應該解散，強調民主黨不是論政團體，而且從來亦不是反中亂港，如果民主黨參選不獲提名或最終被DQ，也會認命，至少給市民看到在低氣壓、惡劣環境下，民主黨也盡力參與。

稱港 政治形勢更惡劣 倘無民主派參選感痛心

他強調，監察政府要有民意授權，無名無份做社區服務，政府不會理睬，就算幫市民寫求助信，相信也會石沉大海。他又指，本港 近數個月政治形勢更惡劣，教協、職工盟陸續解散， 現時公民黨已表示不會參選，如果民主黨亦不參選，就變了民主派數十年來真的沒有人去參選，他認為這是很痛心、很可惜的情景。

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