立法會選舉｜林鄭：選舉日動員逾3.6萬人協助 研口岸設票站讓內地港人投票

中央修改香港選舉制度後，新一屆立法會選舉將於下月19日舉行。特首林鄭月娥在行會前見傳媒時指，截至昨晚，立法會換屆選舉共收到111份提名表格，相信未來仍會收到一定數量，當局會盡力辦好今屆立法會選舉，她上周已約見選管會主席馮驊，明確要求立法會選舉不容有失，同時已借調10多名資深行政主任到選舉事務處提供協助，選舉日會動員3.6萬人協助，包括絕大部分現職公務員、少部分退休公務員，以及熟悉選舉程序的公職人員。

今起鋪天蓋地宣傳選民投票

被問到會否在內地口岸設投票站，方便內地港人投票。林鄭月娥稱，本港選舉法例不存在於內地設票站，政府正與內地當局研究，在香港口岸設立投票點，讓內地港人在立法會選舉中投票，然後回內地不用檢疫，有意在口岸投票的內地港人將須預先登記，讓當局掌握人數，以便安排，有關詳情稍後公布。

林鄭月娥又稱，見馮驊時已要求今屆立法會選舉不容有失，強調今次選舉的選民和票站數目，比9月選委會選舉多很多，要改善出現問題的環節，亦要有效率和人性化，而政府會由現在開始做大量宣傳，希望做到鋪天蓋地的效果，呼籲選民盡公民責任在立法會換屆選舉中投票。

至於最新參選今屆立法會選舉人士，詳情可參考《2021年立法會換屆選舉》。

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