立法會選舉｜棄選九西改選選委會界別 梁美芬：配合國家國際形勢

立法會選舉提名期進入第四日，再有人報名參選選舉。尋任連任的經民聯副主席梁美芬今屆不再參與地區直選，轉戰選委會界別，她坦言「十分唔捨得」九龍西選區，但作為立法會議員應回應時代呼喚，「配合國家及國際形勢」，她的專長是負責融合兩地的法律人才。她又說，即使轉換界別仍會關心地區問題，政策倡議就會更多在國家層面思考。

翻查資料，梁美芬自2008年起，連續三屆立法會選舉都在九龍西當選，今次在香港新形勢下改為到新設的選委界別競逐。

陳紹雄郭偉强梁子穎亦報名參選

除梁美芬外，中電中國區總裁陳紹雄亦交表報名參選選委會界別；另外，工聯會郭偉强、梁子穎今日亦報名參選勞工界，他們稱會堅持為勞工權益發聲、「共富裕」、以及推動發展多元化產業，希望解決高失業率及工時長的問題。

截至昨午，選委會界別有11人報名參選，包括盛智文、陳月明、李浩然、林琳、劉智鵬、黃元山、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、李鎮強。

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