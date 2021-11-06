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立法會選舉｜民主思路告急翌日終湊夠數　黃頴灝轉戰新界東北稱有人遊說
11 分前
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立法會選舉民主思路湯家驊黃頴灝新界北新界東北地區直選
立法會選舉｜民主思路告急翌日終湊夠數　黃頴灝轉戰新界東北稱有人遊說
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由湯家驊(中)創立的民主思路派出4人參選，但至今只有黃頴灝(後排右)取得足夠提名。(民主思路FB)

立法會選舉提名期周五(12日)結束，民主思路擬派出4名成員參選，惟至昨日仍未取得足夠提名票，公開「告急」呼籲提名。事隔一天，成員黃頴灝今日終於「湊夠數」取得10張提名票，今日(8日)報名參選新界東北。原本打算出戰新界北的黃頴灝透露，有「有地位」人士向他遊說轉區。

新界東北剛好3人爭兩席

翻查資料，截至上周六(6日)，新界北已有3人參選角逐兩席，包括民建聯的劉國勳、鄉事派沈豪傑和「香港新方向」張欣宇，若黃頴灝續戰該區便會出現4人爭雄的局面。反觀新界東北，截至上周六只有兩人報名爭兩個議席，包括民建聯陳克勤和新民黨李梓敬，黃頴灝報名後便終於出現競爭。

黃頴灝表示，民主思路4名擬參選人知名度不高，認為昨日「告急」對取得提名有幫助，但提到自己所取的提名均點名提名他本人，而非予民主思路。

民主思路今日再「告急」

民主思路今日再發出「告急」聲明，表示其餘3名擬參選人麥慶歡、陳進雄及姚潔凝仍未取得足夠提名票，並期望黃頴灝成功取得足夠提名票能打動更多的選委。民主思路呼籲，選委提名另外3位尚未取得足夠提名票的候選人，讓民主思路智庫團隊4人共同出選。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/立法會選舉｜民主思路告急翌日終湊夠數　黃頴灝轉戰新界東北稱有人遊說-292031
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