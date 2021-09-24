立法會選舉｜民主黨大會未有表決是否參選 羅健熙：有意參選者交由中委會處理

民主黨下午召開特別會員大會，討論是否派人參選今年立法會選舉。會議結束後，主席羅健熙表示，會議並未就是否參選作決定，但如果有黨員想報名參選，會授權中委會就有關情況處理，包括制定甄選準則，容許有意報名者報備。他指，有意者報名後，中委會將再召開特別會員大會，讓會員向他們作出質詢，並決定是否容許代表民主黨參選舉。如果最終沒有人報名，就毋須召開大會，亦代表民主黨不會參與12月立法會換屆選舉。

暫未有成員表態有意參選

前區議員盧俊宇表示，會上主要是討論及交流，氣氛良好，暫時未有成員表達有參選的意向，認為民主黨目前作出決定是不合時宜。他認為，每個人均有不同考慮，並有自由參選與否，認為是個人決定，又說未來若有人希望參選立法會，相信會有機制處理。



主張民主黨不參選就應解散的創黨成員李華明，於離開會員大會時表示，會上支持他意見的黨友比想像中多，他稱「以為會好惡劣，會俾好多人揼」，但他形容不少人支持他，他不是孤獨的人，算是放下了一半心頭大石。

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