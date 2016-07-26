立法會選舉｜民主黨未表決是否參選 湯家驊：效果等於叫黨員勿參選

民主黨日前大會未有表決是否參選改制後的立法會選舉，行會成員湯家驊在電台表示，理解民主黨在特別會員大會未有表決是否參選，但他感到失望，認為有關效果等於叫黨員不要參選，因黨員若想參選要通過中委會，再在會員大會接受質詢才能出綫，相信只有好少人計劃參選，甚至較有可能會直接退黨參選。

身兼民主思路召集人的湯家驊又指，民主黨的有關決定讓部分民主思路成員感到參選空間大，但要考慮勝算等問題，會進行內部探討，又指若民主黨不參選，相信會有其他黨派代替，例如新思維已表達積極籌備參選。

羅健熙：黨內最遲10月中截止報名參選立法會

民主黨主席羅健熙在電台表示，在昨日會員大會上，有黨員問及如果想參選要如何走程序，但沒有人表明想參選。他指，立法會選舉提名期10月尾開始，若要召開會員大會甄選參選人最少要14日前通知，相信黨內會在10月初或最遲10月中截止報名。

對於有黨員提出，有意參選者須獲黨內五大支部各10名黨友提名，羅健熙認爲，有關門檻確實較高及較難達到，但因參選者是代表整個民主黨，認爲提高門檻是合理，亦並非不能達到，主要取決於有意參選黨員是否有足夠能力。

李華明質疑提名門檻高是想製造難題

曾表示民主黨不參選就應解散的李華明則在電台表示，不明白民主黨爲何時間緊迫下，提名門檻卻較高，又指許多知名度高的黨員已被取消議員資格，仍有機會參選的黨員知名度多較低，認為提名要求明顯是為有意參選者製造難題。

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