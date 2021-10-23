立法會選舉｜研究票站須否用安心出行 馮驊拒評身穿「香港加油」投票

上屆只設70席的立法會，在修改選舉制度下，議席將增至90席後的首次立法會選舉，由市民直選投票的地方選區由35席減至20席，功能界別亦由35個減至30席，而新增的選委會界別則為40席。

新選舉制度下，地方選區由舊有5個增至10個，每區各有2個議席，選舉採用「雙議席單票制」，每區得票最多的兩名候選人當選。而功能界別則採用「得票最多者當選制」，除勞工界會選出3位議員外，另外27個界別各選出1位議員。至於新增的選舉委員會界別，將採用「全票制」，1,500名選委須各自投選40位候選人，得票最多的40名候選人將當選。為免選委因誤選多於或少於40人而導致該選票無效，選管會主席馮驊鼓勵選委使用投票站內的光學標記閱讀機，檢查選票上所選取的候選人是否剛好40人，但他強調儀器不會記錄選票內容。

來屆立法會選舉中，地區直選有447萬名合資格選民，票站繼續會有防疫措施，若有選民發燒，仍可投票，但須使用特別投票間。至於入投票站會否強制用安心出行，馮驊指要與場地負責人研究，強調會保障市民投票權和確保投票人資料保密。被問到穿著印有「香港加油」的衣服可否入票站投票，馮驊拒絕評論個別例子，重申如穿有疑似宣傳字句的衣服，工作人員會提供背心遮蓋。

馮驊又指，選委會選舉涉及13個分組界別，但今次選委會界別只是單一選舉，處理上較為簡單；而選管會吸收上次選委會選舉點票慢的經驗，如果票站又遇到有文件不齊情況，都可以開票箱先點票。