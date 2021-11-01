立法會選舉｜破傳聞出選港島西 葉劉：是否選特首言之尚早

立法會選舉提名期進入第四日，新民黨今日公布5人參選名單，近日有傳不連任的黨主席葉劉淑儀宣布將參加港島西直選，現任議員容海恩則轉戰選委會界別，餘下3人包括陳家珮出選選委會界別，李梓敬、廖添誠則分別出戰新界東北及港島東直選。

重申無意做立法會主席

被問到參選是否意味著無意選明年的特首選舉，以及有否興趣出任立法會主席，葉劉淑儀重申，自己「好唔適合」管理立法會「這頭家」的「家頭細務」，強調自己連「屋企的家頭細務亦無興趣」，因此不要說要管立法會這頭家，坦言自己素來只鍾意做政策研究，以及在第一線發聲，故不方便做立法會主席，至於明年另一場選舉，現時任何談論都是言之尚早。

盼新制度引出新選民支持

葉劉淑儀又說，前年起社會潛在問題浮面，所有政黨認同要開創新局面，未來將帶領年輕人向上流，而新民黨一直走溫和派受業內人士支持，希望新選舉制度下引出新選民支持政黨。

截至昨日，選管會一共接獲11份參選選舉委員會界別申請，港島東區地區直選參選人有工聯會吳秋北，港島西區有獨立民主派的方龍飛、民建聯陳學鋒，而李梓敬則是首位公布參選新界東北地區直選的申請人。

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