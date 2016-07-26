立法會選舉｜票站是否強制用「安心出行」 謝偉俊倡彈性處理

中央修改香港選舉制度後的立法會換屆選舉將於12月9日舉行，選管會表示，投票當日進入票站是否強制使用「安心出行」程式仍正在考慮。立法會議員謝偉俊表示，如果香港新冠疫情並非嚴重，應彈性處理是否使用「安心出行」，另一名立法會議員麥美娟認為政府應盡快交代。

麥美娟促及早向市民交代

謝偉俊稱，除非本港疫情非常嚴重，導致行政上不能彈性處理，否則暫時定下的行政措施進入任何行政機關需使用「安心出行」，在投票日是否能彈性處理應該考慮；麥美娟說，若市民本來沒安裝「安心出行」，起碼投票日都要先安裝，她認為有關問題並非如何決定，而是方法要一致，政府應及早告知市民。

事實上，本港已多日沒有本地新冠肺炎確診個案，特首林鄭月娥今日出席行會前表示，為爭取與內地通關，稍後會宣布取消大部分入境豁免檢疫群組，令中央更有信心與香港通關，消息指金融機構、上市公司高層、明星及演員的豁免檢疫措施會收緊。

相關新聞：