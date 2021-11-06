立法會選舉｜管浩鳴出戰選委界：每日都想解決陳同佳嘅事

立法會選舉提名期最後一周，協助台灣殺人案疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日(8日)報名參選選委會界別。管浩鳴表示，無論當選與否都會協助陳承認責任，又謂自己「每日都想解決陳同佳嘅事」。

本身是北京政協委員的管浩鳴今早到政府總部報名，提到自己獲香港聖公會榮休主教鄺保羅提名，認為宗教界可代表不同聲音，加入議會是好事。至於協助陳同佳的案件，管浩鳴指無論進入議會與否，自己「每日都想解決陳同佳嘅事」，重申陳只希望得到機會承擔錯誤。被問到會否支持重推修訂《逃犯條例》，管稱任何方法都會嘗試，但須視乎法例上是否容許。

被問到如中央看法與聖公會衝突他將如何處理，以及對內地清拆教堂的情況有何看法，他強調最重要是溝通，並指自己有責任維護宗教權益。

至上周六共39人報名選委界

直至上周六(6日)，立法會選舉選委會界別共有39人報名參選，包括盛智文、陳月明、李浩然、林琳、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、李鎮強、梁美芬、陳紹雄、鄧飛、周文港、吳傑莊、林順潮、陳仲尼、林振昇、梁毓偉、陸瀚民、馮煒光、孫偉勇、陳家珮、容海恩、簡慧敏、陳沛良、林智遠、黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟、陳凱欣、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞、刁勝洪及馬逢國。

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