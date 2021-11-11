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立法會選舉｜管浩鳴：倘當選研方案處理陳同佳案
23 分前
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立法會選舉管浩鳴陳同佳案台灣殺人案一國兩制逃犯條例
立法會選舉｜管浩鳴：倘當選研方案處理陳同佳案
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管浩鳴指，自己參選立法會並非為了搞政治，而最重要是維護「一國兩制」和國家主權安全。(資料圖片)

協助台灣殺人案疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴法政牧師接受傳媒訪問，他說參選立法會一事沒有與陳同佳溝通，又不認為他一旦當選，會減低對方赴台自首的成事機會。管浩鳴重申，現時主要障礙在於台方拒發簽證，他強調倘若成功當選，會計劃在議會跟律政司研究其他法律方案處理陳同佳事件，讓他可承擔罪責，但現時不適合重啟《逃犯條例》修訂，指「香港呢兩年傷得咁緊要」。

管浩鳴接受《香港01》專訪表示，自己參選議會並非為了搞政治，主要講民生問題，最重要是維護「一國兩制」和國家主權安全，又說在西方英美國會亦有牧師參選，自己參選並非為了留難政府，而是「急市民所急」，集中精力解決深層次矛盾。

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管浩鳴指，倘若當選立法會，會研究其他法律方案處理陳同佳事件。(資料圖片)

港人日後乖返中央會鬆手

被問到參選是否獲「祝福」，管浩鳴在訪問中指自己是北京市政協，當然獲祝福，但又說「主要是上天祝福我」。他在訪問中又表示，內地對香港其實已經很客氣，希望社會放下對抗心態，「應該修補關係、重新出發」，認為若港人日後「乖返」，中央對港手段亦會慢慢放鬆。

管浩鳴參加今屆立法會選舉選委會界別，截至昨日，選委會界別接獲49份提名表格。至於其他參選今屆立法會選舉人士，詳情可參考《2021年立法會換屆選舉》

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/立法會選舉｜管浩鳴：倘當選研方案處理陳同佳案-292758
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