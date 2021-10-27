立法會選舉｜蔣麗芸等4老將退下火線 民建聯派18人名單出戰

新制度下的立法會選舉今年底舉行，提名期由明日(30日)開始，民建聯今日公布18人參選名單，包括多名「新面孔」，亦有部分現屆議員轉戰選委會界別。至於梁志祥、蔣麗芸、黃定光及柯創盛則會退下火線。

民建聯公布的參選名單，全港10個地方選區均會派人參加直選，其中黨主席李慧琼將會由被取消的「超級區議會」，轉戰「九龍中」直選選區。新面孔包括青年民建聯前主席、觀塘區議員顏汶羽，將接替柯創盛出戰「九龍東」；2019年區選敗將陳學鋒及朱麗玲出戰「港島西」及社福界；民建聯中委梁熙出選「港島東」；中委李世榮出選「新界東南」。

現屆議員張國鈞及葛珮帆將會岀戰新增的選委會界別；功能界別方面，黃英豪將接替黃定光參選進出口界、何俊賢將競逐連任漁農界，而新增的港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表，則由黨副主席陳勇出戰。

李慧琼：18人名單不算進取

李慧琼表示，來屆議會的議席數量增加，認為民建聯派出18人參選不算進取，並強調參選名單參照個人意願和各方持分者意見。對於派出多名新人參選，李慧琼指已評估過他們的資歷，認為有機會當選。

立法會選舉｜民建聯地方直選名單

⚫ 港島東：梁熙

⚫ 港島西：陳學鋒

⚫ 新界北：劉國勳

⚫ 新界西北：周浩鼎

⚫ 新界西南：陳恒鑌

⚫ 新界東北：陳克勤

⚫ 新界東南：李世榮

⚫ 九龍東：顏汶羽

⚫ 九龍中：李慧琼

⚫ 九龍西：鄭泳舜

立法會選舉｜民建聯功能組別名單

⚫ 進出口界：黃英豪

⚫ 港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表：陳勇

⚫ 漁農界：何俊賢

⚫ 社福界：朱麗玲

⚫ 選委會：張國鈞、葛珮帆、林琳、陳凱榮

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