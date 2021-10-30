立法會選舉｜譚耀宗：民主派宣誓區議員或過審查 葉國謙：不參選政黨將後悔

中央修改香港選舉後，新一屆立法會選舉提名期已展開，首日接獲15份提名表格，當中有被視為民主派的區議員。全國人大常委譚耀宗回應有民主派參選立法會，稱個別人士是現屆區議員，已經完成及通過宣誓，只要他們沒有作出牴觸《港區國安法》的行為，將有機會通過候選人資格審查委員會的審核。

對於有港區人大代表提名民主派參選人，譚耀宗表示，人大政協都會認真審視，是否給予機會讓不同背景的人參選，認為是好事，聲稱在新的選舉制度下，立法會選舉開放和公平，相信會有多方面背景的參選人。

葉國謙：今次選舉能比拼如何推港發展

港區人大代表葉國謙陪同民建聯陳學鋒報名參加立法會香港島西選舉時指，今次立法會選舉有建制及非建制人士參選，體現選舉並非「清一色」，但前提是大家都是「愛國愛港」。對於民主黨及民協等民主派政黨選擇不派人參選，葉國謙指選舉是開放給所有「愛國者」參加，相信不參選的政黨會為決定感到後悔。

他又說，過往社會有假象，認為「鬧政府」就是監察政府，「鬧得兇」是政治本錢，造成立法會不能正常運作，令選舉加入很多政治元素，認為今次選舉就能比拼如何推動香港發展

除陳學鋒外，已報名參加港島西選舉的暫有民主派離島區議員方龍飛。

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