立法會選舉｜選管會：入票站投票毋須使用「安心出行」

立法會換屆選舉將於12月19日舉行，選舉事務處會於投票日在全港10個地方選區，設立超過620個投票站，為超過447萬名選民服務。投票日會有超過36,000名來自不同政策局／部門的公務員在不同崗位擔任選舉工作，選舉事務處今日為投票站主管級人員安排投票管理訓練。

選管會主席馮驊法官向約1,500名出席的主管級工作人員介紹是次選舉的新安排，當中包括特別排隊隊伍、使用電子選民登記冊系統派發選票，以及點票時需要注意的事項。他又特別提到今次選舉所有選民／獲授權代表進入投票站投票，毋須使用「安心出行」流動應用程式或其他替代措施。選舉事務處會聯繫所有借出場地的政府部門配合有關安排。

點票站須用安心出行獲豁免人士除外

至於點票站方面，除獲豁免人士(即12歲以下和65歲或以上的人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士)外，所有進入點票站的人士都必須使用「安心出行」流動應用程式。獲豁免人士在進入點票站時則必須將姓名、聯絡電話、到訪日期和時間等記錄在登記表格。

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