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立法通過法定假期逐增至17天 逾百萬打工仔明年放佛誕假
2 小時前
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立法通過法定假期逐增至17天 逾百萬打工仔明年放佛誕假
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立法會昨三讀通過《2021年僱傭(修訂)條例草案》，將法定假期(即「勞工假」)每年由12日增至17日。新增假期由明年起分階段實施，每兩年加入1日，總共分5次、到2030年增加至17日，與俗稱「銀行假」的公眾假期看齊。預料約120萬名「藍領」及37萬名外傭受惠。而首個新增法定假日，為明年5月8日的佛誕，但碰上周日，故佛誕的「公眾假期」訂於翌日，即5月9日補放。然後依次為聖誕節翌日、復活節星期一、耶穌受難節及受難節翌日(見表)。
 

按政府估算，每增加1日法定假日，資方每年潛在額外開支約是行業總薪酬開支的0.07%，代表商界和勞工界議員昨均提出修正案，分別要求減慢或加快實施步伐。勞福局長羅致光表示，政府已充分權衡改善勞工福利及商界的承受力，才提議有關修訂案，形容做法「平均有序」。他指：「如果議員提出的任何一項修正案獲得通過，我將會無奈地，在毫不情願的情況下，在三讀投票前被迫押後處理整條草案。」最終全部修正案均被否決，草案以過半數獲通過。


羅致光指對通過條例感高興，認為提供了清晰的路線圖和時間表，預料將惠及逾100萬打工仔，又感謝整體社會和商界對逐步改善勞工假期的理解和支持。工聯會立法會議員麥美娟在會後表示終於實現勞福界多年來的訴求，感到開心，但對進程緩慢感失望，同樣來自工聯會的郭偉强就形容，勞工界好像吃了一粒苦澀的朱古力。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/立法通過法定假期逐增至17天-逾百萬打工仔明年放佛誕假-274931
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