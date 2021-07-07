立竿無影｜天文台：今午將現「日當頭」 未來數日持續酷熱

天文台今日表示，今年第2次的「日當頭」現象將於今日中午12時29分發生。天文台指，香港每年夏至前後都分別有一次「日當頭」現象，太陽會升至天空最高點在地球正上方，「日當頭」 現象發生時，在室外豎立竹竿或其他物件，便會看到「立竿無影」，市民可以實測能否看到物件影子。

香港太空館曾解釋，由於地球隨太陽公轉，太陽除了由東向西走，亦會緩慢地往南北移動。在每年夏至時，太陽到達北回歸線(北緯23.5度)地區的正上方，而香港位於北緯22.3度，因此太陽在夏至前後都會經過香港的天頂。

本港一年有2次「立竿無影」，分別在上月3日中午12時22分首次出現，第2次是今日中午12時29分出現，錯過了這次「立竿無影」，便要留待明年夏天再體驗。

天文台補充，副熱帶高壓脊會在未來數日為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。隨著副熱帶高壓脊在下周中後期稍為減弱，華南地區有幾陣驟雨。預測本港今日天氣天晴酷熱，吹微風。展望未來數日大致天晴，天氣持續酷熱。