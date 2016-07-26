立竿見影 消費券助零售商生意額倍增 政府重申不得合謀套現

消費券第一期2,000元周日起發放，到處人山人海用這筆錢購買心頭好。零售管理協會指，部分商戶生意額即日已增五成至一倍。政府估計計劃涉款逾360億元，餐飲業界料可受惠當中100億至150億元。當局又重申，消費券不能套現，營辦商會監察交易，若發現商戶有違規情況，將列入黑名單，若涉違法行為不排除交予執法部門跟進。而4個支付工具中，「Tap & Go拍住賞」繼登記需時後，再有付款不成功情況，營辦商昨致歉。



零售管理協會主席謝邱安儀在港台節目表示，消費券帶動消費效果非常好，有會員商舖表示，生意額增長約五成，部分甚至倍增。她補充，部分人把家庭成員消費券集合使用以購買高價產品，即使低價日常用品也更「疏爽」，認為零售界不論傢俬、電器、首飾等均受惠；並提醒消費者問清楚商戶有否額外收取服務費。稻苗學會會長黃傑龍在同一節目表示，餐飲業生意周日有約一成升幅，他形容消費券非「100米短跑」，而是長跑，相信持續帶旺生意，料業界可吸納約100億至150億元消費券金額。就有商戶額外收取手續費，他指業界冀在消費券計劃期間爭取生意，不相信有餐廳因消費券而加價。他透露，集團旗下40間分店平均約半數顧客使用消費券付款。



有人建議可一起購物再八九折收錢

網上流傳有人留言想「套現」消費券，指可將1,000元Tap&go消費券，八折出售，交易方式是在面交時即時網購代為付款或在實體店一起購物；亦有人指可協助買超市禮券再九折收款。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨回應表示，計劃已清楚表明消費券不能套現，營辦商若發現商戶涉假交易、合謀詐騙等情況將列入黑名單，如有違法或轉介執法部門跟進。

至於運作情況，有市民稱周日在部分平台未能領取消費券，王學玲指，當日凌晨開始發放消費券，留意到初期某營辦商平台擠塞，但市民「瞓醒開程式」已看到消費券進帳，選用八達通的市民亦可循不同途徑拍卡領儲值額，情況大致暢順。不過，有選用「Tap & Go拍住賞」的市民投訴付款不成功，但帳戶顯示已扣錢，「Tap & Go拍住賞」與社交平台專頁致歉，稱已與合作夥伴找到原因並已作出改善。



藥房涉收手續費 八達通已取消合作

另外，就沙田一藥房向以八達通消費券付款的消費者收2%收續費，消委會至今接獲26宗相關投訴，其中以「服務質素」及「價格爭議」佔最多，合共有19宗，其中2宗與藥房收取額外手續費相關，消委會認為涉事商戶可能違反與支付平台之間簽訂的合約，促請相關平台了解事件，及時採取行動，並呼籲業界自律。八達通公司指已取消其八達通戶口，並收回八達通收款機。港九藥房總商會表示，已提醒屬下會員，不可在顧客使用電子消費券時，不收取任何額外費用，將監察屬下會員繼續為市民提供便利。