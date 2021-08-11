立陶宛大使被北京要求離開 完成隔離立即返國

立陶宛駐華大使Diana Mickeviciene表示，已被要求離開中國。

Diana Mickeviciene目前身處中國正接受強制21天防疫隔離期，她昨晚證實，接獲中國要求盡快返回立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)，她說，一旦隔離期結束，將立刻離開。

立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處，並以「國家」稱呼台灣。引起中方批評此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中方星期二(10日)決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。立陶宛表示遺憾。

立陶宛：自行決定與哪些國家或地區發展關係

立陶宛總統瑙塞達接受《波羅的海通訊社》訪問時指，立陶宛作為主權獨立國家，可以在不違反國際義務的前題下，自行決定與哪些國家或地區，在經濟及文化領域發展關係。他指，立陶宛1991年與中國建交後，至今都奉行一中政策，兩國關係應建立在相互尊重的基礎上，否則對話變成單方面下最後通牒，在國際關係無法被接受。他強調立陶宛與中國仍有發展政治、經濟及文化等雙邊關係的潛力，希望中國能改變召回駐立陶宛大使的決定。

北京：一個中國原則含義不容歪曲

在北京，外交部發言人華春瑩回應指，一中原則的含義不容歪曲，對於嘴上說堅持一中原則，實際上公然同台灣當局搞官方往來，甚至為台獨勢力站台的行徑，中國人民絕不答應。

華春瑩重申，立陶宛允許台灣當局以「台灣」名義設代表處，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則，中方有權亦應當作出正當合理的反應，再次敦促立方切實履行堅持一個中國原則的承諾，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。

相關新聞：

抗議立陶宛准台設代表處 中方召回駐立陶宛大使