立陶宛與中國關係緊張 多項文化藝術活動叫停

中國不滿立陶宛政府允許台灣當局以「台灣」名義設立代表處，令兩國關係緊張。立陶宛駐大陸大使館文化參贊伊萬納斯卡斯(Tomas Ivanauskas)表示，目前在大陸所有立陶宛相關文化藝術活動均停頓，出版書籍也面臨阻礙。

伊萬納斯卡斯接受當地國營電視台訪問，指立陶宛在中國的文化藝術活動，自5月起陸續被取消或暫停，有活動在開始前約兩星期才接獲通知，指考慮到立陶宛和中國關係的最新發展，無法繼續合作。

對兩國關係惡化影響多個層面感遺憾

伊萬納斯卡斯續指，立陶宛翻譯書籍在中國的出版工作也受影響，在書號和申請許可都遇到障礙。不過，部分台灣文化界人士近期主動接觸立陶宛，表示有興趣加強交流，目前很多雙邊討論仍在初步階段。他說，兩國政治關係惡化影響到如此多層面是此料不及，對此感到遺憾。

北京早前不滿立陶宛允許台灣在當地以「台灣」為名，設立代表處，召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐華大使，批評立陶宛嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一中原則，中方有權亦應當作出正當合理反應。

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