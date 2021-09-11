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童裝印「歡迎來地獄」「讓我摸你」字樣 江南布衣道歉
1 小時前
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江南布衣JNBY童裝意識不良暴力恐怖性暗示
童裝印「歡迎來地獄」「讓我摸你」字樣 江南布衣道歉
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北京家長投訴江南布衣的童裝印上地獄等元素，極有問題。
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涉事童裝上衣印上「歡迎來到地獄」、「讓我摸摸你」等字眼。(互聯網)

在香港上市的國產服裝品牌「江南布衣」(JNBY)一款童裝上衣，周日被一名北京家長放上微博投訴「噁心」，因為上面印有「Welcome to hell」(歡迎來到地獄)、「let me touch you」(讓我摸摸你)等字樣，還有各種煉獄圖案，其中一個惡魔捉著一隻腳舉起搥子說「I just need a foot」(我只需要一隻腳)。

內地網民斥江南布衣無底線

事件令內地網民紛紛質疑江南布衣的童裝設計如何通過內部審核，認為「不止設計師，這個公司是從上到下都覺得這個沒問題。衣服設計到出廠從上到下都有問題，簡言之這個牌子有問題，這是中國本土品牌？禍害人的玩意兒」。還有不少網民批評江南布衣「沒有底線」、「是邪教吧」，強調「一生抵制」。

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該名北京家長對事件的看法。(互聯網)

早有家長投訴但江南布衣不了了之

江南布衣周二在該名家長的微博帖文下留言表達歉意，稱公司已下架所有相關產品。該名家長隨後透露，江南布衣已私下聯絡她道歉和退貨，作為消費者她接受這種處理，但作為媽媽，不得不再講多一點，就是「小紅書」上有其他家長投訴過江南布衣同類問題，「2018-2019年(江南布衣)有不少這種圖案風格的衣服售賣」，不止一位家長曾透過天貓或專櫃投訴，但江南布衣不了了之，直到今次鬧大，才聯絡她和另一位曾發聲的家長退貨。

網民發現更多江南布衣意識不良童裝

其他網民則紛紛找出江南布衣涉及「陰間」、「暗黑」、「意識不良」、「性暗示」甚至「屠殺印第安人」的童裝圖案，呼籲「放過中國的小朋友吧」、「別設計這些怪誕花花的圖案了吧！今年飛行系列的衣服還是很可愛的，能買到品質放心的童裝不容易」。

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有內地網民發現江南布衣多款童裝都有意識不良圖案，且不少是從名畫中截取。(互聯網)

江南布衣：已成立專項小組調查

江南布衣今日下午正式在微博發文道歉，稱已成立專項小組調查，冀透過全面回顧服務裝設計和審批流程，建立更嚴格的內部審核機制，又表示已購買涉事商品的消費者，可經原購買渠道退貨。江南布衣還提到，旗下童裝品牌「jnby by JNBY」理念是「自由的想象力」，借助藝術的設計手法，創造更多童趣，而初衷是希望握廣更好更獨特的創意，且深知最重要的是傳遞美好的價值觀念，公司會以今次事件作為警示，將創新創意和美好觀念更好地融合到設計中。

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有內地網民發現江南布衣除了童裝印有截取自漫畫的恐怖圖案外，instagram還有意識不良宣傳照片。(互聯網)
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江南布衣今日下午正式發文道歉。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/童裝印「歡迎來地獄」「讓我摸你」字樣-江南布衣道歉-285976
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