童裝印「歡迎來地獄」「讓我摸你」字樣 江南布衣道歉

在香港上市的國產服裝品牌「江南布衣」(JNBY)一款童裝上衣,周日被一名北京家長放上微博投訴「噁心」,因為上面印有「Welcome to hell」(歡迎來到地獄)、「let me touch you」(讓我摸摸你)等字樣,還有各種煉獄圖案,其中一個惡魔捉著一隻腳舉起搥子說「I just need a foot」(我只需要一隻腳)。

內地網民斥江南布衣無底線

事件令內地網民紛紛質疑江南布衣的童裝設計如何通過內部審核,認為「不止設計師,這個公司是從上到下都覺得這個沒問題。衣服設計到出廠從上到下都有問題,簡言之這個牌子有問題,這是中國本土品牌?禍害人的玩意兒」。還有不少網民批評江南布衣「沒有底線」、「是邪教吧」,強調「一生抵制」。

早有家長投訴但江南布衣不了了之

江南布衣周二在該名家長的微博帖文下留言表達歉意,稱公司已下架所有相關產品。該名家長隨後透露,江南布衣已私下聯絡她道歉和退貨,作為消費者她接受這種處理,但作為媽媽,不得不再講多一點,就是「小紅書」上有其他家長投訴過江南布衣同類問題,「2018-2019年(江南布衣)有不少這種圖案風格的衣服售賣」,不止一位家長曾透過天貓或專櫃投訴,但江南布衣不了了之,直到今次鬧大,才聯絡她和另一位曾發聲的家長退貨。

網民發現更多江南布衣意識不良童裝

其他網民則紛紛找出江南布衣涉及「陰間」、「暗黑」、「意識不良」、「性暗示」甚至「屠殺印第安人」的童裝圖案,呼籲「放過中國的小朋友吧」、「別設計這些怪誕花花的圖案了吧!今年飛行系列的衣服還是很可愛的,能買到品質放心的童裝不容易」。

江南布衣:已成立專項小組調查

江南布衣今日下午正式在微博發文道歉,稱已成立專項小組調查,冀透過全面回顧服務裝設計和審批流程,建立更嚴格的內部審核機制,又表示已購買涉事商品的消費者,可經原購買渠道退貨。江南布衣還提到,旗下童裝品牌「jnby by JNBY」理念是「自由的想象力」,借助藝術的設計手法,創造更多童趣,而初衷是希望握廣更好更獨特的創意,且深知最重要的是傳遞美好的價值觀念,公司會以今次事件作為警示,將創新創意和美好觀念更好地融合到設計中。