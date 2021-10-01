童軍高層榮休宴違限聚令 搞手及處所負責人等遭檢控

香港童軍總會一名前高層今年4月於佐敦香港童軍總會中心總監俱樂部設宴，筵開34席、招待過百人。民政事務總署轄下牌照事務處今日(4日)向法院申請8張傳票，檢控處所牌照持有人、餐飲服務供應商及其兩名負責人，以及三名涉組織該群組聚集的人士提出檢控。

涉事處所為九龍佐敦柯士甸道8號香港童軍總會中心8樓的「香港童軍總會－總監俱樂部」。牌照處調查顯示，該處所牌照持有人、餐飲服務供應商及其兩名負責人在今年4月10日，涉嫌容許及安排會址內的餐飲處所舉辦一個人數超過當時規定的20人上限的宴會活動，違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)。另外，該餐飲服務供應商及三名香港童軍總會的人士分別因容許受禁羣組聚集及組織有關宴會，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)。

牌照處在審視所有資料後已經向法院申請，向該會址的牌照持有人發出一張傳票、向該餐飲服務供應商及其兩名負責人發出四張傳票，以及向該三名在該會址組織有關宴會的人士發出三張傳票，案件會安排在法院審理。

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