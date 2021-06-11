端午節假期｜泰山睇日出遊客無車落山 鼓譟衝擊閘口

疫後首個端午節假期，內地旅遊持續恢復，多個景點人山人海。山東泰山景區周日有過萬人上山頂看日出，未料山頂出現大霧，四處白茫茫一片，遊客唯有落山。不過，兩條落山索道之中，有一條因終點景區正在維修而停運，要搭唯一一條索道，需排隊好幾個鐘。不少遊客遂改去中天門遊客中心搭景區巴士，但等巴士情況亦不遑多讓，結果排到9時許，不少遊客鼓譟，高叫「開門」，甚至翻越欄杆、衝擊驗票口、闖入巴士發車區及景區行車路等，情況相當混亂。40名公安、武警、消防等接報增援，景區同時加開巴士，簡化驗票流程等。至當日早上10時許，現場才恢復正常秩序。

景區昨日對於因旅遊設施升級工程施工及服務不細緻、管理不到位等原因造成的不便致歉，又指前一天零時至24時有2.8萬人入場，事發當日零時至早上11時有1.2萬人入場，其中約1.4萬人上山頂看日出，3個數字都未到遊客接待量上限。景區又提到，索道每小時單程最多載客1,630人，巴士每小時單程最多載客3,000人。

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端午節近9000萬人次出遊 增94.1%

另外，文化和旅遊部昨表示，綜合各地文旅部門、通訊營運商及旅遊服務平台數據，推算出本月12至14日3天端午節假期期間，內地出遊人次達8,913.6萬，按可比口徑按年增94.1%，恢復至疫前同期的98.7%；旅遊收入達294.3億元，按年增長139.7%，恢復至疫期同期的74.8%。