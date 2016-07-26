竹篙灣重開預約檢疫 每日50人不變 外傭仲介：繼續搶房 等執笠

供抵港外傭隔離的竹篙灣檢疫中心，早前因每日「唧牙膏」式開放50個名額被炮轟，預約系統關閉檢視約一個多星期後，下周一起重新開放予僱主和職業介紹所預約房間，並改為一併提供7日的預約名額。最新可預約的是下月22日至28日的單位，當局並指中心屆時起可提供多200個單位，即合共有1,000個名額，惟每日接收最多50人的安排不變。



勞工及福利局長羅致光昨解釋，安排旨在避免觸發「熔斷機制」，因每日太多外傭抵港，就有機會錄得更多確診，或最終變相令外傭供應減少。他又稱，1,000個名額能滿足目前的安排，當局在視乎疫情發展後，會再考慮是否要調整數目。至於年底前約滿的外傭，政府會繼續容許僱主進一步延長合約期限至最多6個月。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭接受本報訪問時，直斥勞工處早前關閉系統的檢視「冇用」，認為新安排「咪又係要人搶(名額)」，建議當局按外傭工作簽證批出次序分發房間，減少混亂，並大量增加檢疫房數目。她又指手上有近500名外傭正輪候來港，目前唯有繼續安排人手「搶房」，但相信「出年都嚟唔晒，公司等執笠啦」。

竹篙灣重開預約檢疫 每日50人不變 外傭仲介：繼續搶房 等執笠