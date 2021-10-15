第一代銷售版八達通明年2月失效 拍卡聽到特別「嘟」聲需換卡？

八達通今日(18日)宣布，1999年或之後發出的第一代銷售版八達通將於明年2月19日失效，持有該批八達通的市民周三(20日)起，需要到指定港鐵站或商場的50個「八達通服務站」換領新卡。八達通提醒，持有相關舊卡的市民周三起拍卡時，會聽到特別加設的一長兩短「嘟」聲，以提醒需要換卡。

八達通表示，市民只須按屏幕指示，將舊卡移至任何一款非個人銷售版或租用版八達通，包括可選擇自攜相關八達通，或於「八達通服務站」選擇即時獲發新的租用版八達通，以便將八達通服務轉移至新卡。如轉移至新租用版八達通，50元按金將會從舊卡餘額扣除。

大部分服務自動轉移

至於舊卡的大部分八達通的服務或優惠，包括餘額、門禁及自動增值服務等將同時一併轉移至新卡，但不包括停車場時租或月租服務及港鐵泊車轉乘計劃；「換卡計劃」不涉及已成功登記電子消費券的八達通。

相關新聞：