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第三屆「香港設計‧授權支援計劃」
DLAB創意市集 滙聚本地原創授權作品
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DLAB創意市集本地原創創意香港貿發局
第三屆「香港設計‧授權支援計劃」
DLAB創意市集 滙聚本地原創授權作品
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一眾主禮嘉賓及參與創意市集的設計企業代表大合照。

新冠疫情對中小企業造成重大挑戰，近月香港的疫情稍為受控，市場氣氛恢復熱鬧，一直致力協助本地設計師或擁有授權內容設計師的創意創業會，便於荔枝角D2 PLACE二期舉行「DLAB創意市集」，協助17間本地設計企業，向大眾和業界展示他們的原創授權作品及相關產品。

 

「DLAB創意市集」是第三屆「香港設計‧授權支援計劃」（DLAB）的重頭活動之一。DLAB是由創意創業會（IEA）主辦，香港特區政府「創意香港」為主要贊助機構，旨在培育本地新晉設計師。於「DLAB創意市集」開幕禮上，創意創業會高照會長指，DLAB協助參與的設計師發展品牌，並通過授權作品創造商機。為了令香港設計企業保持競爭力及發展更多機會，IEA亦積極與香港貿易發展局(貿發局)合作，於後者年初舉辦的香港國際授權展綫上展上，讓參加今屆DLAB的授權設計品牌和設計師，在疫情下仍可與世界各地買家對接。

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高照會長希望DLAB創意市集能藉實體展覽增加設計品牌的曝光和宣傳，創造更多商機。

不同平台 支援本地創意企業

高照會長指出，歷屆DLAB都為參與的設計師安排了多元主題培訓，如商標保護、本地及內地授權發展、營銷策略及市場推廣等，今屆更特別加強了顧問團隊規模，以加強對參與設計師的支援，希望DLAB可成為擁有授權設計品牌的設計師成長的平台。而今年復辦的「DLAB創意市集」，可讓DLAB企業增加其品牌及原創設計的曝光率和宣傳。與此同時，為了讓DLAB企業及本地其他設計師在香港、粵港澳大灣區內其他城市，以至世界各地都有機會繼續發展其業務，IEA將繼續與「創意香港」、發展局及貿發局等不同政府部門與公營機構緊密合作，為設計師提供更多展示創意或授權設計的渠道；亦計劃善用科技打造虛擬展覽，讓參與設計企業可突破地域界限，配合實體展覽創造更多商機。他期待明年推出的第四屆DLAB能繼續透過綫上和實體展覽的互相配合，協助本土設計企業走出香港。

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陳百里博士指創意產業是未來經濟亮點，政府會繼續推動行業和經濟發展。

增實戰經驗 助設計企業創商機

為今屆「DLAB創意市集」開幕禮擔任主禮嘉賓的商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP表示，在過去一段時間，因應消費模式產生很大轉變，促使各類型的活動更多地應用科技和數碼轉型，如綫上會議、虛擬展覽等，這無疑可突破地域界限，令到參與人數屢創新高，但他認為此模式不可能完全取代實體交流，因設計師透過實體交流，可因應潛在買家的表情、反應，再作出適當回應。他期待當疫情繼續受控，各方面可逐步恢復正常後，本地設計師有更多機會，面向買家及消費者。

同時，他感謝IEA過去幾年來，一直為本地設計師和初創企業提供不同形式的支援，如協助他們參加國際授權展，以及舉辦創意市集等，讓他們可直接地與潛在買家和合作伙伴交流，以增加實戰經驗。

陳百里博士又表示，創意產業是香港未來經濟的亮點，特區政府將繼續與貿發局及其他伙伴合作，提供不同支援平台，幫助本地原創設計及授權設計品牌，把握本地、內地及國際市場的機遇，以推動創意產業及經濟發展。

 

設計企業分享

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8EGGS Studio八蛋工作室 以往主要透過社交媒體與客戶接觸的「八蛋工作室」，其創辦人Timmy(左)及Kimberly(右)希望透過是次「DLAB創意市集」的實體展覽，直接收集潛在客戶群的意見，並向客戶宣傳他們將於7月參加ToySoul和動漫節，屆時他們亦會推出YUMO及Lover Boy等原創角色的實體玩具。他們計劃未來會繼續參加DLAB的活動，以及透過更新網絡漫畫，去推廣設計品牌，吸引更多人認識他們。
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Plain Paper Laboratory Limited Plain Paper Laboratory Limited 的Sylvia(左)希望透過「DLAB創意市集」，能讓更多人認識及了解他們的原創角色，和背後涉及的自然和療癒、文化節慶，以及保育環境等不同主題的故事，亦可收集參觀者對產品的意見。她亦希望藉「DLAB創意市集」發掘新的合作機會，推出不同類型，如教育、嬰兒、美妝、節慶等附屬產品。她又指，將會於7月份推出新產品，這些產品採用獲環保認證的油墨和紙材製成，對環境負擔減到最少。
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FunQSpot Limited 曾受情緒困擾的Yancy，創出「同行一族」5個不同性格特色的角色，以及卡牌遊戲「克服焦慮體質的40個練習」，透過遊戲和藝術治療等替代療法促進情緒健康，相關產品已於網購平台有售。她希望於「DLAB創意市集」能認識更多合作伙伴和客戶，以推廣情緒健康，並吸取更多創業經驗。未來則希望透過參與不同活動，讓更多人認識「同行一族」，亦會收集更多意見，改良並推出更多新產品，以宣傳情緒健康。
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HEXA Labs Ltd. HEXA Labs Ltd.的兩位年輕設計師Yuki(左)及Angus(右)，以Teddy Bear為藍本創作出原創角色「HUGUS」，鼓勵人們互相擁抱、傳達心意及拉近人與人之間的關係。創作靈感源自團隊成員的異地戀，希望藉「HUGUS」協助他們維繫感情。Yuki希望於「DLAB創意市集」能接觸更多合作伙伴，如不同生產商，以生產「HUGUS」的周邊產品，並增加產品曝光率。

如欲有興趣了解DLAB的更多詳情、參與設計師和授權設計品牌的資料，請瀏覽DLAB網站：https://dlab.hk

 

免責聲明：香港特別行政區政府創意香港僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、商務及經濟發展局通訊及創意產業科、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/第三屆「香港設計‧授權支援計劃」-dlab創意市集-滙聚本地原創授權作品-275647
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