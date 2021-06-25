第三屆「香港設計‧授權支援計劃」

DLAB創意市集 滙聚本地原創授權作品

新冠疫情對中小企業造成重大挑戰，近月香港的疫情稍為受控，市場氣氛恢復熱鬧，一直致力協助本地設計師或擁有授權內容設計師的創意創業會，便於荔枝角D2 PLACE二期舉行「DLAB創意市集」，協助17間本地設計企業，向大眾和業界展示他們的原創授權作品及相關產品。

「DLAB創意市集」是第三屆「香港設計‧授權支援計劃」（DLAB）的重頭活動之一。DLAB是由創意創業會（IEA）主辦，香港特區政府「創意香港」為主要贊助機構，旨在培育本地新晉設計師。於「DLAB創意市集」開幕禮上，創意創業會高照會長指，DLAB協助參與的設計師發展品牌，並通過授權作品創造商機。為了令香港設計企業保持競爭力及發展更多機會，IEA亦積極與香港貿易發展局(貿發局)合作，於後者年初舉辦的香港國際授權展綫上展上，讓參加今屆DLAB的授權設計品牌和設計師，在疫情下仍可與世界各地買家對接。

不同平台 支援本地創意企業

高照會長指出，歷屆DLAB都為參與的設計師安排了多元主題培訓，如商標保護、本地及內地授權發展、營銷策略及市場推廣等，今屆更特別加強了顧問團隊規模，以加強對參與設計師的支援，希望DLAB可成為擁有授權設計品牌的設計師成長的平台。而今年復辦的「DLAB創意市集」，可讓DLAB企業增加其品牌及原創設計的曝光率和宣傳。與此同時，為了讓DLAB企業及本地其他設計師在香港、粵港澳大灣區內其他城市，以至世界各地都有機會繼續發展其業務，IEA將繼續與「創意香港」、發展局及貿發局等不同政府部門與公營機構緊密合作，為設計師提供更多展示創意或授權設計的渠道；亦計劃善用科技打造虛擬展覽，讓參與設計企業可突破地域界限，配合實體展覽創造更多商機。他期待明年推出的第四屆DLAB能繼續透過綫上和實體展覽的互相配合，協助本土設計企業走出香港。

增實戰經驗 助設計企業創商機

為今屆「DLAB創意市集」開幕禮擔任主禮嘉賓的商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP表示，在過去一段時間，因應消費模式產生很大轉變，促使各類型的活動更多地應用科技和數碼轉型，如綫上會議、虛擬展覽等，這無疑可突破地域界限，令到參與人數屢創新高，但他認為此模式不可能完全取代實體交流，因設計師透過實體交流，可因應潛在買家的表情、反應，再作出適當回應。他期待當疫情繼續受控，各方面可逐步恢復正常後，本地設計師有更多機會，面向買家及消費者。



同時，他感謝IEA過去幾年來，一直為本地設計師和初創企業提供不同形式的支援，如協助他們參加國際授權展，以及舉辦創意市集等，讓他們可直接地與潛在買家和合作伙伴交流，以增加實戰經驗。



陳百里博士又表示，創意產業是香港未來經濟的亮點，特區政府將繼續與貿發局及其他伙伴合作，提供不同支援平台，幫助本地原創設計及授權設計品牌，把握本地、內地及國際市場的機遇，以推動創意產業及經濟發展。

設計企業分享

如欲有興趣了解DLAB的更多詳情、參與設計師和授權設計品牌的資料，請瀏覽DLAB網站：https://dlab.hk

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