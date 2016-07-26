第二季售兩地皮 僅渉200單位 連一鐵一局私人發展供約5400伙

本港樓市疫下仍持續攀升，而充足的土地供應一直被視為解決住宅供不應求及樓市降溫的良方。發展局長黃偉綸昨公布最新賣地計劃，第二季(7至9月)推出市場的兩幅住宅用地，合共僅提供約200個單位，比首季賣地供應大跌近八成；不過連同「一鐵一局」、私人發展及重建等項目，第二季推出的住宅地，合共可提供約5,400個單位，即上半年合共涉約7,050個單位，已達全年目標的55%。有智庫認為，次季只賣兩幅「蚊型地」，反映私樓供應愈發依賴私人發展商的補地價項目。



本年度第二季賣地計劃將出售兩幅住宅用地，分別是佔地約1.52公頃、位於元朗流業街與涌業路交界住宅地，以及佔約0.22公頃的九龍塘舊香港電台教育電視大樓用地，合共提供約200個單位，比今年首季官地可提供約980個單位少近八成。

當局料第二季可提供約5,400個單位，主要供應來自「一鐵一局」，以及私人發展與重建項目(見表)。其中，港鐵東涌牽引配電站物業發展項目將招標，料可提供約1,600個單位；市區重建局的土瓜灣庇利街/榮光街發展項目，則可提供約1,150個單位。至於私人發展商方面，黃偉綸預料第二季度有4個項目可完成地契修訂，合共可提供約2,450個單位。

黃偉綸：私樓上半年已達標

2021/22年度的私人房屋供應目標為12,900個單位，黃偉綸指上半年可提供約7,050個單位、即約全年目標的五成半。他指，以單一季度計算，今年第二季的供應量屬近年較高水平，而據過往經驗，一般全年供應都是「前輕後重」，惟今年上半年已達標，對今年能否全年達標是「審慎樂觀」。他又重申，當局會繼續以多管齊下方式增加土地供應，「唔會hold住個supply(不會有供應不推出)」。

第二季未有新供應的商業用地，黃偉綸解釋，今季已推售銅鑼灣的加路連山道地皮，中環新海濱地皮亦剛截標，由於後者採用「雙信封」，料將於今年11月會有招標結果，故暫不推出商用地皮。至於早前流標的1.23公頃東涌商用地，他透露當局正考慮調整商場與辦公室的比例，或於今年第四季重推，政府會關注市場狀況，適時推售商用地。

測量師：傳統豪宅地估值10億

中原地產測量師張競達認為，隨著疫苗接種率提高及有望通關，大市氣氛正面，相關投地反應踴躍。他分析，九龍塘地皮位處傳統豪宅區，相信吸引各大財團積極入標，每呎樓面地價估算介乎11,000至15,000元，估值約10.7億元。至於元朗地皮遠離市中心，交通亦不便，他認為可發展成低密度洋房，估算每呎樓面地價6,000元，估值約3.9億元，投資風險較低。

團結香港基金土地與房屋研究主管葉文祺認為，第二季的賣地計劃，印證了年初對政府未來賣地多數為「蚊型生地」為主的預測；私人發展商的地產項目亦佔45%，官地與一鐵一局的供應為55%，比過去3年的比例(67至80%)低，反映政府手上的「熟地」賣少見少，私樓供應將會愈來愈依賴發展商。他建議，當局須加快各新發展區的土地開發及交通基建。