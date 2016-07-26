第二宗定罪｜觸犯國安法煽動分裂國家 馬俊文囚5年9個月

外號「第二代美國隊長」的馬俊文涉在20次公眾場合叫喊有關港獨口號，涉違反《港區國安法》煽動分裂國家罪罪成，最終判囚5年9個月，是第二宗港區國安法定罪案件。辯方律師指，被告行為對其他人危害很小，相較首宗國安法案件、去年七一在灣仔騎電單車撞向警員的唐英傑案輕微。法官則指被告毫無悔意，案件情節嚴重。

馬俊文昨於區域法院，被控去年8至11月期間，在逾20個公眾地方包括商場、警署和政府總部外宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家，經審訊後裁定罪成。

辯方求情引用首宗《港區國安法》被定罪唐英傑的案例，指馬俊文被捕時沒有衝擊警方，單人匹馬、沒有組織，亦沒有實際建議怎樣分裂國家，情節較輕，不建議判處5年以上、10年以下的有期徒刑。

但國安法指定法官陳廣池反問，被告在短時間內一而再作出煽動分裂行為，為何認為不嚴重。陳官亦指，被告在求情信明言不感到羞恥、悔疚，被告原本受政治人物激勵參與政治活動，是被煽動者，但其後作出煽動行為，有可能令其他人做出激進行為，成為下一個馬俊文，造成更大破壞。

法官又指，被告除了鼓吹港獨、貶損《港區國安法》，又指多次被捕仍可保釋，指自己沒有犯罪的說法，難保有人真的以為沒有問題而以身試法。陳官指，不論被告有否使用武力，煽動內容有否得到其他人和應都不是關鍵，關鍵是被告有犯罪意圖及犯罪行為，認為被告並非一時衝動，而是有備而來，還說出步驟，先在學校入手再滲透到社會各階層推動革命。考慮到案件情節嚴重、被告沒悔意，以6年為量刑起點，酌情減刑3個月，判監禁5年9個月。

第二宗定罪｜觸犯國安法煽動分裂國家 馬俊文囚5年9個月