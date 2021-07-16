第六感救命｜英情侶驚見對方無故「怒髮衝冠」 機智避過雷擊

憑細心、直覺和中學知識，可以自救救人！蘇格蘭一對情侶在北部湖邊散步自拍，突然發現對方的頭髮不明所以地豎起，出於直覺和中學物理知識，兩人覺得有危險，便趕返車上，也提醒其他遊人躲避，結果不久後即行雷閃電，眾人在車上可避過雷擊。

33歲的帕斯(Sophie Pass)接受EdinburghLive訪問稱，當日她與男友理查德(Richard)在河川裡暢泳後，再到附近湖邊散步，「那裡風景怡人，是適合自拍的完美地點」。可是，自拍後大概1分鐘，男友便發現帕斯的頭髮直豎，帕斯也見對方頭髮豎起，「當時四周都很平靜，只有點微雨，沒有不祥之兆，但憑直覺和高中物理知識，我們懷疑這不是好事，(當下)可能身處險境」。

自拍照暗藏玄機

帕斯與男友便決定返回車上，並告訴同在湖邊的幾名遊客，他們也跟著，各自躲回車上。帕斯說，她與男友在車上翻看之前的自拍照，才驚見當時頭髮已豎起，再上網搜尋原因，才得知當附近快將出現閃電時，空氣中的靜電就會令頭髮豎起。

此時，突然下大雨，又行雷閃電，可幸湖邊一眾人已躲回車上，帕斯說，所有人都安全，實是「難以置信地幸運」。她也感慨地說：「大自然是美麗的，我們要照顧它，但它也可以驚嚇得要命！」