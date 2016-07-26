第14屆全運會閉幕 粵港澳接旗承辦下屆

第14屆全運會昨閉幕，閉幕禮昨晚8時在西安奧體中心體育館舉行，廣東省省長馬興瑞，聯同特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠，先後從主委會陝西省省長趙一德及國家體育局長苟仲文接過會旗，完成會旗交接儀式，象徵粵港澳3地正式承接下屆、2025年全運會。本港將主辦其中部分項目。

閉幕儀式開始時，37隊參賽代表團進場環節簡化，不設運動員持旗手，由禮儀人員持各代表團旗幟進場，僅有少量運動員跟隨。國務院總理李克強亦有出席儀式，並宣布全運會閉幕。省港澳領導接過會旗後，大會播出承辦單位宣傳片，主題為「相約粵港澳」，片內拍攝了3地多個地標、地道美食等，亦剪輯了3地代表運動員精彩表現片段，最後3地運動員分別以普通話及粵語喊「2025」及「相約粵港澳」宣傳口號。

林鄭月娥表示，感謝中央政府的信任和支持，讓香港參與承辦第十五屆全運會，並指本港曾主辦2009年東亞運動會，每年亦舉行多項國際體育賽事；並會充分利用在2023年落成啟用、佔地28公頃的啟德體育園參與主辦相關賽事，特區政府將與中央有關部委、廣東省及澳門特區政府緊密合作，根據中央堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，做好籌備工作。