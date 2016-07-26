管理欠妥 食環署指數無反映地區蚊患嚴重度 巡查次數疏落紀錄不全

夏日蚊患肆虐，可致命疾病登革熱和日本腦炎等均是由蚊子傳給人類。申訴專員公署完成就食環署防蚊及滅蚊工作成效的主動調查，指食環署「誘蚊器指數」雖有分級，但署方只公布實數，達警戒級亦無向公眾發出警示，而「密度指數」更沒有分級，未能反映蚊患嚴重程度及各地區實際情況；調查亦發現食環署防治蟲鼠隊外判承辦商的巡查次數疏落兼紀錄不全，部分地區更連續4個月沒有巡查紀錄，指署方管理上有不足。



現時食環署於全港64個監察地區放置共3,440個誘蚊器，按月以「誘蚊器指數」量度白紋伊蚊出現的範圍廣泛程度，並於去年4月推出反映白紋伊蚊出現的活躍程度的「密度指數」。公署指，雖然「誘蚊器指數」設定四級程度，第三及第四級屬於警戒級別。但申訴專員公署調查發現食環署每月只公布指數數字，未有明示屬那級及有何含意。「密度指數」更未有分等級或作任何說明，市民無法透過指數了解蚊患趨勢。



申訴專員趙慧賢指，天文台的空氣污染指數、紫外線指數，市民已很清楚不同級別代表的嚴重程度，但蚊患指數的公布方式較技術性，市民和其他機構難以透過數字作相應措施。食環署就調查亦作出改變，網站刊載的指數列表，當指數達不同級別便用不同顏色標示，顯示各區的蚊患程度，亦列出一些防治措施，例如建議市民每星期檢查容易滋生蚊蟲的地方。



公署亦調查食環署防治蟲鼠隊管理工作，審視黃大仙中、屯門西及馬鞍山的巡查紀錄，發現部分食環署巡查人員，沒對承辦商做足巡查，或未有在合約管理系統內，輸入完成紀錄。當中衛生督察按內部指引須至少兩個月突擊巡查所有外判小隊一次，惟馬鞍山區2019年連續4個月錄得0次巡查紀錄。



趙慧賢指，巡查次數應否增加，或應增至多少，需由該署自行決定，惟她指該署至少應達到自己訂立的指引。