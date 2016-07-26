節能省電｜中電工程師製跳舞氈 鼓勵市民跳舞發電幫人

不止踩單車可發電，只要動動腦筋配合特製工具，跳舞也可發電！為了令市民有更深刻的節能省電意識，中電工程師特別設計了輕巧便攜的跳舞氈，讓市民親身體驗將跳舞的動能轉化成電能，他坦言跳舞可產生電力「手機叉電也不能」，但希望令大家體會到電力得來不易，日常生活要珍惜用電。中電10、11月將推出活動，參與市民每跳舞一次，中電會捐出5度電，為長者及低收入家庭等提供電費資助，最多捐出相等於200萬元的電力。



負責設計跳舞氈的3人團隊來自中電工程部，平日主要負責大型發電的項目，今次是首次研製小規模、輕巧的發電裝置，加上他們從未試過製作跳舞氈，中電專才學院署理副總監兼工程師陳龍光坦言，任務具挑戰，雖然感到緊張，但亦覺得活動有意義。

團隊初時構思將跳舞的動能轉換成電能，用作手機叉電，但發現跳舞所產生的電力「真的太少」，根本沒法為手機叉電，最後想到把跳舞氈配以燈柱，隨着舞步的力量大小和速度快慢，控制燈柱亮燈的速度。陳龍光表示，跳舞氈是利用壓電片技術，當外界給予壓力，壓電片會產生反應電流，帶出著燈效果，而當力度、速度不同，燈的效果亦會有變化。經過團隊和市民試玩後，現場氣氛熱鬧歡樂，不論小朋友或長者都玩得十分開心，令團隊很有滿足感。



跳舞發電帶來正能量

從構思到研究，團隊花了半年時間，雖然屬小裝置，但要成功找出合適的壓電片和不同物料來製作跳舞氈，亦要不斷嘗試。陳龍光指，研製跳舞氈期間，剛好遇上第三波疫情，隊員需把材料帶回家各自測試，亦未能面對面討論，令研發更添困難。他笑言在家中測試壓電片，必須在廚房進行，以免大力踏跳或拍打壓電片時所發出聲浪影響鄰居。

被問到成本是否高昂，陳透露，在鴨寮街可買齊材料，成本只需數十元。他表示，雖然跳舞氈產生的電力十分微小，但仍希望在「疫」境之中把正能量帶給市民，同時令大家明白到穩定的電力得來不易，珍惜用電。



每次跳舞中電捐5度電

中電由即日起至11月舉行社區活動，中電愛跳舞流動宣傳車將遊走社區，讓市民大玩跳舞氈，親身體驗將動能轉化為電能。

活動昨舉行啟動禮，環境局長黃錦星和中電總裁蔣東強即場試玩。中電指，所有活動的參加者每完成一次舞蹈，中電便會捐出5度電，為長者、傷殘人士、低收人家庭及劏房戶提供電費資助，最多捐200萬港元，預計約4,000戶受惠。中電發言人補充，每1度電已足夠1部冷氣機運行1小時。



釐定電價受一籃子因素影響

另外，環境局目前正研究將電費分時段收費，減少用電，中電企業發展總裁莊偉茵表示，時段收費機制在外國是很普遍，中電曾在香港進行小規模試行計劃。

就國際能源價格上升，她指電價釐定受一籃子因素影響，包括燃料價格、資本投資、營運成本和電力銷售量等，都需要一併考慮，明年電費價格將會與政府進一步探討，並在適當時候公布。



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