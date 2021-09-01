籲年輕幹部勇於鬥爭 習近平：「好好先生」非真正好人

中國國家主席習近平出席內地秋季學期中央黨校中青年幹部培訓班，並發表講話，呼籲年輕幹部要鬥爭，強調「好好先生」非真正好人。

習近平表示，世界出現百年未有之大變局，中華民族偉大復興進入關鍵時期，面臨的風險挑戰明顯增多，總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的，要丟掉幻想，勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓，以前所未有的意志品質維護國家主權、安全、發展利益，強調共產黨人任何時候都要有「不信邪、不怕鬼、不當軟骨頭的風骨、氣節、膽魄。」

習近平：原則問題退讓或是犯罪

他又說，對共產黨人來說，「好好先生」並不是真正的好人，奉行好人主義的人，「沒有公心、只有私心，沒有正氣、只有俗氣」，好的是自己，壞的是風氣、是事業，強調共產黨人講黨性、講原則，就要講鬥爭，在原則問題上決不能含糊，亦決不能退讓，否則就是對黨和人民不負責任，甚至是犯罪。

他稱年輕幹部生逢偉大時代，是黨和國家事業發展的生力軍，必須練好內功、提升修養，做到信念堅定、對黨忠誠等，努力成為可堪大用、能擔重任的棟梁之才，不辜負黨和人民期望和重托。

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